Preminula Gabi Novak, legenda hrvatske muzičke scene

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u 90. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni. Rođena 1936. godine u Berlinu, djetinjstvo je provela u Njemačkoj i na Hvaru. Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti u Zagrebu, radila je u redakciji Vjesnika i u Zagreb filmu, gdje je posuđivala glas animiranim likovima – što je bio njezin prvi korak u svijet umjetnosti.

Njezin muzički talenat otkrio je dirigent Bojan Adamič i pozvao je da nastupi s Big Bandom u Ljubljani. Već tada bilo je jasno da se rađa iznimna karijera. Proslavila se pjesmama poput „Sretan put” i „Ljubav ili šala”, s kojom je nastupila na Zagrebfestu, a nezaboravan je i njezin nastup s legendarnim Louisom Armstrongom na Bledskom jazz festivalu 1958. godine.

Iako je imala priliku graditi međunarodnu karijeru, Gabi je odbila ponude sa Zapada jer nije željela mijenjati svoj izgled.

Za Arsena Dedića se udala 1970. godine. Dobili su sina Matiju Dedića. Arsen je preminuo 2015., a Matija u junu ove godine.

Posljednje dane svog života provela je u zagrebačkom centru za rehabilitaciju. Kazala je da ovdje živi jer ne želi biti “teret” članovima svoje porodice.

federalna.ba