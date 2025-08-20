Dobit banaka u Federaciji BiH pala na 306,8 miliona KM u prvom polugodištu

Dobit banaka u Federaciji BiH u prvoj polovini 2025. godine iznosila je 306,8 miliona KM, što je 29,2 miliona KM manje nego u istom periodu prošle godine. To predstavlja pad od 8,7 posto u odnosu na 2024. godinu, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo FBiH.

Neto kamatni prihodi i naknade

Polugodišnji neto kamatni prihodi 13 banaka sa sjedištem u FBiH dostigli su 444,3 miliona KM, što je blagi rast od 0,3 posto u poređenju s prošlogodišnjih 442,8 miliona KM.

Povećani su i neto prihodi od naknada i provizija, koji su na kraju juna ove godine iznosili 215,6 miliona KM. To je rast od 5,4 posto u odnosu na isti period 2024. godine, kada su ovi prihodi iznosili 204,5 miliona KM.

Ukupna aktiva i kapital banaka

Ukupna aktiva banaka u Federaciji BiH na kraju prvog polugodišta 2025. iznosila je 32 milijarde i 848,6 miliona KM. Istovremeno, ukupan kapital banaka dostigao je 4 milijarde i 317,6 miliona KM.