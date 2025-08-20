Cijene karata na novim linijama Wizz Aira iz Tuzle

Ponovnim otvaranjem baze i stacioniranjem dva aviona u Tuzli, Wizz Air će unaprijediti povezanost ovog grada omogućavajući uspostavu devet novih linija. Od decembra 2025. godine putnici će moći letjeti iz Tuzle za Keln, Hamburg, Mastriht i Malme. Od marta 2026. godine u ponudi će biti još pet novih ruta – za Berlin, Frankfurt, Geteborg Landveter, Larnaku i Pariz.
Wizz Air sada nudi 17 ruta ka devet zemalja iz Bosne i Hercegovine, uključujući i nedavno ponovo uspostavljenu liniju Tuzla–Beč od juna, letove iz Tuzle i Banje Luke za Bazel i Dortmund, dok su iz Sarajeva dostupne linije za London Luton i Rim.
Tuzla – Keln
Ponedjeljak, Srijeda, Petak
Od Aprila: Ponedjeljak, Srijeda, Petak
40.99 KM
12 Decembar 2025
Tuzla – Hamburg
Četvrtak, Nedjelja
Od Aprila: Ponedjeljak, Srijeda, Petak
50.99 KM
14 Decembar 2025
Tuzla – Mastriht
Ponedjeljak, Srijeda, Petak
40.99 KM
12 Decembar 2025
Tuzla – Malme
Utorak, Subota
Od Aprila: Utorak, Četvrtak, Subota, Nedjelja
40.99 KM
13 Decembar 2025
Tuzla – Berlin Brandenburg
Ponedjeljak, Srijeda, Petak
40.99 KM
30 Mart 2026
Tuzla – Frankfurt Han
Utorak, Četvrtak, Subota
50.99 KM
31 Mart 2026
Tuzla – Geteborg
Srijeda, Nedjelja
46.99 KM
29 Mart 2026
Tuzla – Larnaka
Utorak, Subota
40.99 KM
31 Mart 2026
Tuzla – Paris Beavoa
Utorak, Četvrtak, Subota
40.99 KM
31 Mart 2026
Avaz