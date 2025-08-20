Najveći tunel u BiH otvara vrata u oktobru – pogledajte lokaciju

Ovaj tunel i cijela dionica značajno će skratiti vrijeme putovanja od Sarajeva prema sjeveru

Izgradnja dionice Poprikuše – Nemila duge 5,5 kilometara – između Zenice i Žepča – privodi se samom kraju. Otvorenje ove dionice moglo bi uslijediti već na jesen ove godine.

Očekujemo da ćemo sve građevinske radove završiti do kraja avgusta odnosno početka septembra. Nakon toga slijedi priprema dokumentacije za tehnički prijem i pribavljanje svih saglasnosti i dozvola. Nadamo se da ćemo sav taj proces završiti u oktobru ove godine – kazala je Jasmina Mihajlović, šefica projekta na izgradnji ove dionice.

Treba istaknuti da je dio ove dionice tunel Bosna (nekada tunel Golubinja), dug 3,6 kilometara, i trenutno najduži cestovni tunel u BiH. Ovaj tunel značajno će skratiti put od Sarajeva prema sjeveru zemlje, jer omogućava izbjegavanje obilaska brda i vožnju kroz kanjon rijeke Bosne.

– Svi glavni radovi u tunelu su završeni. Sada su u toku završne aktivnosti u tunelu koje obuhvataju elektro-mašinske radove, odnosno ugradnje opreme – kazala je Mihajlović.

Inače, skoro 4,6 kilometara predstavljaju objekti odnosno mostovi, vijadukti i tuneli. Samim tim može se vidjeti koliko je dionica kompleksna i teška za izgradnju.

Radovi obuhvataju most Golubinja 1, Viadukt Golubinja 1, zatim petlju i odmorište Golubinja, most Željeznica… Zatim most Bosna, most Kovanići, nadvožnjak Kovanići itd. Mostovi su također u završenoj fazi realizacije.

IZVOR: