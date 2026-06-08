Meteorolozi najavljuju sunčan početak dana, a potom kišu i grmljavinu

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Ivan Sedlo 14; Drvar 15; Livno, Sarajevo i Zvornik 17; Banja Luka, Doboj i Sanski Most 18; Tuzla 19; Bijeljina 20; Trebinje 23; Mostar 24; Gradačac 25°C.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu do 33°C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27°C.