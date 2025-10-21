Dokumentarni film “Kapetan Hajro” premijerno krajem oktobra u Tuzli i Sarajevu

Prvi put od završetka agresije na Bosnu i Hercegovini u jednom filmu govorit će prvi saborci kapetana Hajre koji su s njim krenuli u tada nemoguću misiju odbrane Bosne i Hercegovine na obali Drine.

“Kapetan Hajro – Heroj otpisanih teritorija” je dokumentarni film autora Hasana Hadžića koji će biti premijerno prikazan u Narodnom pozorištu Tuzla 29. oktobra od 17 sati, dok će u Sarajevu ovaj film biti prikazan 31. oktobra od 18 sati u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo.

Prvi put od završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu u jednom filmu govorit će prvi saborci kapetana Hajre koji su s njim krenuli u tada nemoguću misiju odbrane Bosne i Hercegovine na obali Drine. Bez podrške vojnog i državnog vrha sa nekoliko desetina mladih i odlučnih momaka Hajrudin Mešić, poznatiji kao kapetan Hajro imao je misiju spašavanja oko 170 hiljada života stanovništva uz Drinu, smatrao je to mogućim u okolnostima kakve su vladale 1992. godine.

Bitku za život izgubio je u oktobru 1992. godine, međutim njegovi najodaniji saborci bitku za očuvanje teritorija i života stanovništva nastavili su do samog kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu. Svojom hrabrošću, vođenim umjećem svog kapetana Hajre očuvali su Bosnu i Hercegovinu na njenoj kapiji, na Drini.

Zašto su mu vjerovali i da li su uvijek bili prihvaćeni odgovoriće u dokumentarnom filmu Kapetan Hajro – Heroj otpisanih teritorija, zajedno sa njegovom suprugom i djecom koje je vodio sa sobom i vojnicima.

Saradnički tim tokom izrade ovog filma bili su novinari i snimatelj koji su načinili arhivski materijal tokom devedesetih godina, te činili novinarsku ekipu koja je pratila kapetana Hajru, Zijad Nuhanović, Nurdin Hasanbegović i snimatelj Muhamed Kahrimanović, te novinarka koja je rođena i prve korake napravila među saborcima kapetana Hajre, Anisa Mahmutović.

Ovaj projekat podržali su Memorijalni centar Sarajevo, Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Vlada Kantona Sarajevo.

