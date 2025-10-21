Utorak, 21 Oktobra, 2025
Uhapšeni zbog krađe baterija za solarne panele

Pripadnici Policijske stanice Trebinje su u ponedjeljak, 20. oktobra, identifikovali lica koja su osumnjičena da su ispred jedne kuće u Trebinju ukrali četiri baterije za solarne panele.

Kako su naveli iz trebinjske policije, identifikovali su ih za svega nekoliko časova od prijave.

“Policijski službenici su postupajući po prijavi, identifikovali i uhapsili M.M., M.Ć. i M.Š., svi iz Trebinja protiv kojih će Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje biti podnesen izvještaj za krađu”, naveli su iz Policijske uprave Trebinje.

