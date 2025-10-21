Vraća nam se Liga prvaka

Večeras i sutra će biti odigrani mečevi 3. kola UEFA Lige prvaka, a branilac titule, ekipa PSG-a igrat će sutra u Leverkusenu protiv ekipe Bayera.
Fudbaleri Arsenala dočekaće sutra Atlético Madrid. Chelsea će u srijedu u Londonu igrati sa Ajaxom, dok će Јuventus gostovati Realu.
Parovi 3. kola Lige prvaka:
Utorak, 21. oktobar:
Barcelona – Olympiacos (18.45 sati)
Kairat – Pafos (18.45)
Arsenal – Atlético Madrid (21)
Bayer Leverkusen – PSG (21)
Kopenhagen – Borussija Dortmund (21)
Newcastle – Benfica (21)
PSV – Napoli (21)
Royal Union SG – Inter (21)
Villareal – Manchester City (21)
Srijeda, 22. oktobar:
Athletic Bilbao – Karabag (18.45)
Galatasaray – Bode/Glimit (18.45)
Atalanta – Slavia (21)
Bayern – Club Brugge (21)
Chelsea – Ajax (21)
Eintracht – Liverpool (21)
Monaco – Tottenham (21)
Real Madrid – Јuventus (21)
Sporting – Olympique Marseille (21)
(Vijesti.ba)