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Dom zdravlja Tuzla ostao bez vode: Otežan veliki broj zdravstvenih usluga, posebno vađenje nalaza

By admin
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Zbog kvara koji se desio na instalacijama vodovodne mreže, Dom zdravlja Tuzla je trenutno bez vode.

Kako su saopćili iz Doma zdravlja Tuzla, s obzirom na to da je voda prijeko potrebna za obavljanje velikog broja zdravstvenih usluga, a posebno laboratorijskih nalaza i stomatoloških usluga u situaciji su da je pružanje ovih usluga izuzetno otežano.

– Sanacija kvara od nadležnog javnog preduzeća očekuje se u toku dana – saopćeno je.

Iz ove zdravstvene ustanove mole sve korisnike zdravstvenih usluga za strpljenje i razumijevanje u ovoj novonastaloj situaciji.

IZVOR:AVAZ

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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