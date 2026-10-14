Dom zdravlja Tuzla ostao bez vode: Otežan veliki broj zdravstvenih usluga, posebno vađenje nalaza

Zbog kvara koji se desio na instalacijama vodovodne mreže, Dom zdravlja Tuzla je trenutno bez vode.

Kako su saopćili iz Doma zdravlja Tuzla, s obzirom na to da je voda prijeko potrebna za obavljanje velikog broja zdravstvenih usluga, a posebno laboratorijskih nalaza i stomatoloških usluga u situaciji su da je pružanje ovih usluga izuzetno otežano.

– Sanacija kvara od nadležnog javnog preduzeća očekuje se u toku dana – saopćeno je.

Iz ove zdravstvene ustanove mole sve korisnike zdravstvenih usluga za strpljenje i razumijevanje u ovoj novonastaloj situaciji.

IZVOR:AVAZ