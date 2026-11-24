Građani širom Bosne i Hercegovine pokazuju snažnu želju za izgradnjom boljih odnosa i mirnim suživotom. Međutim, ograničeno povjerenje u institucije i političke lidere, kao i nedostatak prilika za aktivno učešće građana, i dalje otežavaju napredak ka izgradnji povezanih društvenih zajednica i trajnom, istinskom pomirenju. Ovo su neki od ključnih nalaza izvještaja koji je pripremio Harvard Humanitarian Initiative (HHI), na osnovu istraživanja javnog mnijenja provedenog uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a koji je jučer predstavljen u Sarajevu.

Trideset godina od okončanja rata, ovaj izvještaj daje vrijedne uvide u to kako građani percipiraju društvenu koheziju, mir, pravdu, povjerenje i suživot. Istraživanje otkriva značajan jaz između interesa građana za poboljšanje međuetničkih odnosa i njihovog stvarnog angažmana po tom pitanju, gdje 65 posto ispitanika smatra izgradnju boljih odnosa veoma važnom, a 41 posto navodi da ne želi učestvovati u takvim aktivnostima. Posebno je značajan podatak da je svega tri posto ispitanika direktno učestvovalo u inicijativama usmjerenim na unapređenje odnosa. Nalazi također pokazuju da potreba za pravdom nadilazi pitanje sudske odgovornosti te obuhvata utvrđivanje istine, javno priznanje, podršku žrtvama i obnovu odnosa unutar zajednica i između njih.

Pripremljeno uz pro bono metodološku podršku HHI-ja, istraživanje se oslanja na ankete i fokusne grupe koje je provela agencija Prism Consulting, uz konsultacije s različitim relevantnim akterima širom BiH. Nalazi ukazuju na to da je svakodnevni suživot često snažniji nego što to javni diskurs i medijsko izvještavanje sugeriraju, ali da se ne pretvara nužno u veće međusobno povjerenje ili trajnu političku i institucionalnu saradnju. Izvještaj također ukazuje na široko rasprostranjeno nezadovoljstvo političkim institucijama i snažnu želju građana za konkretnim napretkom u rješavanju pitanja koja utječu na njihov svakodnevni život, umjesto stalnog naglašavanja političkih podjela i narativa iz ratnog perioda.

Misija će koristiti ove nalaze kako bi pružila podršku institucijama i svim relevantnim akterima u odgovoru na prioritete građana, pronalaženju novih načina za uključivanje lokalnih zajednica te stvaranju dodatnih prilika za dijalog i jačanje društvene kohezije. Krajnji cilj Misije je da preporuke za izgradnju povjerenja i tranzicijsku pravdu pretoči u konkretne aktivnosti koje će donijeti opipljive rezultate.