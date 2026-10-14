Prekinuta nastava u Gimnaziji i Mješovitoj srednjoj školi u Gradačcu zbog dojave o postavljenoj bombi

Učenici i zaposlenici Gimnazije „Mustafa Novalić“ i MSŠ „Hasan Kikić“ jutros su evakuisani zbog dojave o postavljenoj bombi u zgradi Gimnazije. Otkazana je nastava u prvoj smjeni, čeka se dolazak jedinice MUPTK koja će izvršiti pregled objekta, potvrdio je za Radio Gradačac Mirsad Djedović, direktor Gimnazije „Mustafa Novalić“.

– Jutros u 7:12 sati smo otvrili službeni komunikacijski kanal škole Zimbra i vidjeli dojavu da je postavljena ekplozivna naprava u školskom objektu. Odmah smo obavijestili Policijsku stanicu Gradačac čiji su pripadnici evakuisali učenike i osoblje Gimnazije i MSŠ „Hasan Kikić“, jer se radi o objektu u kojem su smještene obje škole. Čekamo dolazak jedinice MUP TK koja bi trebala izvršiti pregled prostorija obje škole. Otkazana je nastava u prvoj smjeni, učenici i nastavnici će o dolasku u školu biti blagovremeno obavješteni, rekao je Djedović.

Pripadnici PS Gradačac vrše obezbjeđenje lica mjesta do dolaska jedinice MUP TK koja će izvršiti kontra-divrrzioni pregled nakon čega će se obaviti uviđaj.

Radio Gradačac