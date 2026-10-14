Oktobar je mjesec podizanja svijesti o cyber sigurnosti

Digitalni prostor se razvija brže nego ikada, a s njim i potreba za jačanjem otpornosti, zaštitom kritične infrastrukture i izgradnjom sigurnijeg okruženja za sve građane i institucije.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini aktivno podržava partnere u BiH u unapređenju cyber sigurnosti i otpornosti, kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, podsticanje javno-privatnog dijaloga te promociju inkluzivnih i rodno odgovornih politika u ovoj oblasti.

Cyber sigurnost je zajednička odgovornost. Kroz edukaciju, prevenciju i saradnju možemo graditi sigurnije i otpornije digitalno okruženje, poručili su iz OSCE-a u BiH.