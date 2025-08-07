Dragan Čović: Odluke Suda BiH, OHR-a i CIK-a trebaju se poštovati

O presudi Miloradu Dodiku, odlukama CIK-a i visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), blokiranom evropskom putu BIH, novim tehnologijama na izborima i Izbornom zakonu BiH, za “Avaz” je govorio predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Predsjednik HDZ-a, ističe, se zalaže za puno poštivanje odluka institucija.

– BiH je nerijetko suočena s novim izazovima koji nas kontinuirano tjeraju da se bavimo sami sobom, umjesto pitanjima budućnosti, životnim temama i našim vanjskopolitičkim prioritetima. Tako je i ova presuda, iako dijelom očekivana, sa sobom donijela novi izazov. Suština u politici je upravo da se možemo nositi s različitim izazovima i uvjeren sam da ćemo naći načina kako izaći iz ove krize, a da pritom očuvamo ključne odnose funkcioniranja BiH – kazao je Čović.

Naglašava da je, nakon odluke CIK-a, potrebno primiriti unutarnju situaciju, te prihvatiti ishod cijelog procesa, jer stav HDZ-a BiH i Čovića kao predsjednika, je nedvosmislen – poštivanje sudskih presuda važno je za funkcioniranje svakog društva, pa tako i BiH.

– Moj osobni stav o CIK-u ste zadnjih par godina čuli više puta – to tijelo nije izabrano u skladu sa zakonom. Međutim, mi imamo konačne zaključke tog tijela koje moramo poštovati. Slično mogu kazati i za visokog predstavnika. Nije tajna da smatram da domaći predstavnici, koji su izraz demokracije i izborne volje žitelja BiH, moraju moći preuzeti potpunu odgovornost i nadležnost nad svim pitanjima BiH. To nam je, uostalom, jasno kazano i za naš evropski put. Kada će do toga doći ne mogu kazati sa sigurnošću. Ono što je jasno jest da institucija OHR-a postoji i djeluje u BiH i odluke OHR-a treba poštivati – ističe Čović.

Podsjeća da je na isti način postupio i prije 20 godina, kada ga je tadašnji visoki predstavnik smijenio s pozicije člana Predsjedništva BiH. Imao je svoj stav, ali je odluku poštovao i molio sve kolege da postupe isto.

Pravna država

– I tada sam kazao da bih volio da to bude zadnja odluka visokog predstavnika, no djelovanje te institucije se produžilo još 20 godina. Slično je i s našim pravosudnim institucijama. Svjesni smo da, nažalost, nismo savršeno uređeno društvo. Često možemo raspravljati koliko funkcioniramo kao uređena pravna država i demokratsko društvo, ali uvijek smatram da je bolje poštivati sve presude svih naših institucija nego imati anarhiju kao odgovor. To je ujedno i odgovor svima nama koji se bavimo politikom, da moramo uvažavati drugostupanjsku presudu Suda BiH – dodaje Čović.