Posmrtni ostaci osam žrtava genocida u Srebrenici spremni za ukop 11. jula

Posmrtni ostaci osam žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari 11. jula.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić izjavila je za Fenu da ovo nije konačan broj, s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Dodala je da za sada imaju saglasnost osam porodica za ukop žrtava.

Napomenula je da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još osam identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i posmrtni ostaci 38 žrtava koje su identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji.

Fazlić pojašnjava da je razlog tome uglavnom nekompletnost skeleta, zbog čega se porodice ne odlučuju odmah na identifikaciju i ukop. Oni odlučuju čekati otvaranje novih grobnica u nadi da će ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih.

U Bosni i Hercegovini se traga za još oko 7.573 osobe, od čega značajan broj čine žrtve genocida u Srebrenici.

Fazlić ističe da najveća prepreka u potrazi za nestalima nisu ni vrijeme ni nepristupačan teren, već onaj strašni „zid šutnje“.

– Mi danas znamo da postoje ljudi koji svaku noć liježu u krevet znajući gdje su grobnice. Ti ljudi su nekadašnji vozači bagera, pratioci transporta, komšije ili saborci onih koji su činili zlodjela. Njihova šutnja je, zapravo, produženi zločin. Genocid i dalje traje dokle god su tijela žrtava skrivena po vrtačama i deponijama, namjerno rasuta da nikada ne budu sastavljena – navela je Fazlić.

Dodala je da porodicama poručuju da nisu sami i da neće odustati dok i posljednja kost ne bude pronađena.

– Naše ekipe su konstantno na terenu i rade svoj posao. Onima koji znaju istinu, a šute, šaljemo poruku koju smo toliko puta ponavljali – vaš grijeh ne prestaje smrću žrtve, on raste svakim danom vaše šutnje. Olakšajte svoju savjest, budite ljudi makar u ovom zadnjem činu i recite gdje su posmrtni ostaci žrtava. Smiraj žrtava nije samo pitanje prošlosti, to je jedini temelj na kojem možemo graditi mirnu budućnost – zaključila je Fazlić.