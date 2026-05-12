Crveni križ Srebrenik organizovao još jednu akciju darivanja krvi

Crveni križ Srebrenik organizovao je danas još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla.

Akcija je realizovana u Domu kulture Srebrenik uz dobar odziv naših sugrađana.

Na današnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi odazvalo se 106 dobrovoljnih davaoca krvi, od kojih je 89 uspješno darovalo krv, dok je 17 odbijeno zbog trenutnog lošijeg zdravstvenog stanja.

Također, danas su prikupljene doze najdragocjenije tečnosti i za našeg sugrađanina Sameda Likića.