Nestabilno vrijeme pred vikend: Pljuskovi i grmljavina u većem dijelu BiH

U petak(08.05.) nakon pretežno sunčanog jutra, od sredine dana i poslijepodne postepeno naoblačenje sa juga. U dijelovima istočne, centralne i zapadne Bosne najprije će u poslijepodnevnim satima, razvojem oblačnosti, biti lokalno kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Zatim, u večernjim satima i tokom noći na subotu(09.05.) nestabilnosti će se proširiti na veći dio zemlje, pa će tako i kiše biti tokom noći na subotu u većem dijelu zemlje. Najviše padavina se očekuje u istočnim, centralnim i zapadnim dijelovima Bosne.

U subotu prvi dio dana uglavnom oblačno vrijeme uz lokalno kišu, dok bi poslijepodne dolazilo do postepenog smanjenja oblačnosti sa zapada, ali uz mogučnost za još poneki pljusak u sjevernim dijelovima Bosne.

U nedjelju(10.05.) nakon pretežno sunčanog jutra, kasnije u nastavku dana postepen porast oblačnosti sa zapada koji će donijeti lokalno kišu i pljuskove.

Dnevna temperatura u petak i subotu 15 do 21, lokalno do 24 °C. U nedjelju toplije uz temperaturu do 27 °C na sjeveroistoku Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u petak i subotu uglavnom sjevernog smjera, u nedjelju južni i jugozapadni.

Čestice saharskog pijeska i prašine će i dalje biti prisutne nad našim krajevima, obzirom da će oblačnost i povremene padavine dolaziti sa Sredozemlja. Najveća koncentracija saharskog pijeska i prašine se očekuje, prema trenutnim prognozama, na početku sljedeće sedmice kada će i nebo biti osjetnije zamućeno.