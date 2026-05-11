Završeno je treće, ujedno i finalno kolo Lige SLD TK u gađanju letećih meta (glinenih golubova – trap) na strelištu Browning Gračanica!
Ekipnu i pojedinačnu pobjedu odnosi Lovačko društvo” Majevica Srebrenik i još jednom potvrđuje kvalitet, trud i zajedništvo društva.
Poredak ekipa:
1. LD “Majevica” Srebrenik
2. Ekipa iz Tuzle
3. Ekipa iz Čelića
Emir Zahirović – pojedinačni pobjednik lige
Armin Muratović – osvojeno 5. mjesto
Mirsad Smajlović – 2. mjesto u kategoriji veterana
Ekipa strijelaca koji su izborili ovako visok plasman za LD “Majevica” Srebrenik su:
Emir Zahirović
Zlatan Sitarević
Mirsad Smajlović
Armin Muratović
Elvis Džanić
Čestitamo svim učesnicima na odličnim rezultatima i sportskom duhu, poručili su iz LD “Majevica” Srebrenik.
LD "Majevica" Srebrenik: Ekipno i pojedinačno 1. mjesto u gađanju glinenih golubova
