LD “Majevica” Srebrenik: Ekipno i pojedinačno 1. mjesto u gađanju glinenih golubova

Završeno je treće, ujedno i finalno kolo Lige SLD TK u gađanju letećih meta (glinenih golubova – trap) na strelištu Browning Gračanica!

Ekipnu i pojedinačnu pobjedu odnosi Lovačko društvo” Majevica Srebrenik i još jednom potvrđuje kvalitet, trud i zajedništvo društva.

Poredak ekipa:

1. LD “Majevica” Srebrenik

2. Ekipa iz Tuzle

3. Ekipa iz Čelića

Emir Zahirović – pojedinačni pobjednik lige

Armin Muratović – osvojeno 5. mjesto

Mirsad Smajlović – 2. mjesto u kategoriji veterana

Ekipa strijelaca koji su izborili ovako visok plasman za LD “Majevica” Srebrenik su:

Emir Zahirović

Zlatan Sitarević

Mirsad Smajlović

Armin Muratović

Elvis Džanić

Čestitamo svim učesnicima na odličnim rezultatima i sportskom duhu, poručili su iz LD “Majevica” Srebrenik.