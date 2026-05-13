Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić održao radni sastanak sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić danas je u Sarajevu održao radni sastanak sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Senadom Memićem, na kojem su razgovarali o nastavku realizacije važnih projekata za Grad Srebrenik u oblasti zaštite od poplava.

Jedna od ključnih tema sastanka bio je razmjena informacija i dogovor oko raspisivanja javne nabavke za realizaciju dijela projekta koji se odnosi na izgradnju pragova za stabilizaciju vodotoka rijeke Tinje i osiguranje potrebnog nivoa vode za bunare B1 i B2, koji imaju značajnu ulogu u sistemu vodosnabdijevanja Grada Srebrenika.

Vrijednost radova koji će se izvoditi tokom ove godine iznosi oko 1 milion KM. Radi se o veoma značajnom projektu koji će doprinijeti stabilnijem prihranjivanju bunara, posebno u periodima sušnih mjeseci, ali i unapređenju zaštite od plavljenja.

-“Također, informisali smo direktora Agencije da je Grad Srebrenik, uz sredstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Grada Srebrenika, ugovorio izvođenje radova nastavka regulacije korita rijeke Tinje u naselju Bjelave. Vrijednost ovog projekta iznosi oko 200 hiljada KM.

Koristim priliku da se zahvalim Agenciji za vodno područje rijeke Save na razumijevanju, podršci i pomoći koju pružaju našem gradu kroz realizaciju infrastrukturnih i projekata regulacije i uređenja korita od velikog značaja za naše građane.

Nastavljamo sa ulaganjima u vodnu infrastrukturu i projektima koji dugoročno podižu kvalitet života u Srebreniku”, naveo je gradonačelnik Bjelić.