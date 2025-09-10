EU prekida saradnju s Izraelom

Zbog izraelskog djelovanja u Pojasu Gaze, Evropska komisija obustavlja svoju podršku toj zemlji, najavila je Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije.

Kako je pojasnila, sva saradnja i sve isplate prema Izraelu biće odmah zaustavljene.

Kako je objavila u Evropskom parlamentu u Strazburu, to ne bi trebalo da ima uticaja na rad sa izraelskim civilnim društvom ili Memorijalnim centrom holokausta Jad Vašem, javlja njemački Focus.

“Ono što se dešava u Gazi potreslo je savjest cijelog svijeta. Glad izazvana ljudskim djelovanjem nikada ne smije biti korištena kao oružje u ratu. To se mora zaustaviti“, poručila je fon der Lajen.

Istakla je da je EU najveći donator humanitarne pomoći Gazi, ali da je jasno kako Evropa mora učiniti više kako bi se zaustavilo pogoršanje situacije i pronašao put ka održivom miru.

Mjere, kako je istakla, uključuju sankcije ministrima koji se ponašaju ekstremistički i nasilnim naseljenicima na palestinska područja Zapadne obale. Takođe, kako je navela, mjere uključuju i djelimično prekidanje Sporazuma o pridruživanju u područjima trgovine. Takođe, kako je istakla, biće uspostavljena i kontakt grupa za pomoć obnove Gaze nakon prestanka neprijateljstava.

Ova odluka uslijedila je nakon brojnih kritika na postupanje izraelske vojske prema palestinskim civilima, odnosno prekomjernu upotrebu sile.

Izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na Gazu nakon što je u oktobru prije dvije godine teroristička organizacija Hamas upala u Izrael i ubila više od hiljadu izraelskih državljana i turista, a nekoliko stotina zarobila.

Dio međunarodne zajednice, među kojima su i evropske zemlje, dalo je za pravo Izraelu da odgovori na ovaj napad i odbrani se, ali smatra da je izraelska operacija otišla predaleko, i da je stradalo previše palestinskih civila, uključujući žene i djecu.