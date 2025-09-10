Srbija jutros ukinula zabranu izvoza. Stiže barut u kompaniju Igman

Zbog ranije obustave isporuke baruta, kompanija je bila prinuđena donijeti odluku o korištenju preostalog godišnjeg odmora za većinu uposlenika, s ciljem racionalnog upravljanja troškovima u vanrednim okolnostima.

Nermin Nikšić premijer Vlade FBiH rekao je za Raport da ga je prije nekoliko minuta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavijestio da je ukinuta zabrana izvoza baruta iz Srbije čime će biti nastavljena isporuka repromaterijala za preduzeće “Igman” d.d. Konjic.

Nikšić je podsjetimo, izjavio u ponedjeljak da je nakon razgovora s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem da je dobio obećanje i garanciju da će u roku od 48 sati biti ukinuta zabrana izvoza baruta.

Jutros je obećanje i ispunjeno. Ovu informaciju potvrdio je za Raport premijer Nikšić.

Vučić me upravo zvao i javio da su ukinuli blokadu, rekao je Nikšić za Raport.

Iz fabrika vojne industrije IGMAN d.d. Konjic jučer su obavjestili javnost, poslovne partnere i svoje uposlenike da je, “nakon privremenog zastoja u proizvodnji izazvanog obustavom isporuke baruta iz Republike Srbije, došlo do značajnog pomaka u rješavanju nastalog problem”

