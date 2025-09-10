Zrinjski i Sarajevo večeras igraju zaostali susret 1. kola

Nogometaši Zrinjskog i Sarajeva večeras će u Mostaru od 20 sati odigrati zaostali meč 1. kola WWin lige BiH. Za Zrinjski će to biti prva od tri zaostale utakmice, s obzirom na to da su zbog evropskih nastupa odgođeni i dueli protiv Sloge i Borca.

Trener Zrinjskog Igor Štimac najavio je ovaj duel kao priliku da se „dobrom igrom uđe u period od četiri utakmice u deset dana“, naglasivši pritom da „Sarajevo prije svega poštuje kao ekipu s napadačkim potencijalom“.

S druge strane, gosti iz Sarajeva dolaze, kako je rekao šef stručnog štaba Husref Musemić, s respektom prema kvaliteti veznog reda Zrinjskog, zbog čega „ne žele srljati“.

Zrinjski je u tri dosadašnja ligaška meča remizirao sa Širokim Brijegom (0:0), poražen je na Grbavici od Željezničara (0:2), dok je na domaćem terenu savladao Radnik (2:0). Sarajevo je remiziralo sa Radnikom (4:4), izgubilo od Sloge (1:2) i Borca (1:5), te upisalo pobjede protiv Posušja (2:1) i u posljednjem kolu protiv Rudara (1:0).

Nakon nepotpunih šest kola, na tabeli vodi Borac sa 13 bodova, Željezničar je drugi s utakmicom više i 12 bodova, Radnik je treći sa 8, slijede Široki Brijeg (8), Sloga (7), Sarajevo (7), Posušje (5), Rudar (5), Zrinjski (4), a na dnu je Velež sa 4 osvojena boda.