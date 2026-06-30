Historijske vrućine u BiH: Danas tek stiže najgore, a onda preokret

U sedam gradova u Bosni i Hercegovini jučer su oboreni temperaturni rekordi, odnosno zabilježen je najtopliji junski dan od početka meteoroloških mjerenja.

Kako javlja BH Meteo, historijske junske vrućine zabilježene su u Bihaću, Jajcu, Zenici, Tuzli, Bijeljini, Doboju, Prijedoru.

“Treba naglasiti da su temperature izmjerene u hladu, na 2m visine na službenim meteorološkim stanicama. Na suncu, usijanim površinama i betonu temperature su i znatno više. Međutim način mjerenja po meteorološkim standarima omogućava nam jasniju i precizniju usporedbu sa temperaturama iz ranijh godina”, naveli su iz BH Meteo.

Također, najavili su kako se vrhunac toplotnog talasa očekuje još danas, uz mogućnost da još poneki rekord bude ugrožen ili oboren.

“Od sutra, a osjetnije od četvrtka popuštanje vrućina uz osvježenje. Atmosfera sve nestabilnija uz lokalno kišu, pljuskove sa grmljavinom pa i nepogode naročito sutra (01.07.) i u četvrtak (02.07.)”, najavili su iz BH Meteo.

(Vijesti.ba)