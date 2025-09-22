Evropska noć istraživača 2025. u Tuzli: Nauka za sve generacije

Tuzla će i ove godine biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima se obilježava Evropska noć istraživača, najveći simultani festival nauke u Evropi. Manifestacija će se održati u petak, 26. septembra 2025. godine, od 17:00 do 22:00 sata, u prostorijama Richmond Park Međunarodnoj školi Tuzla (naselje Slavinovići).

Evropska noć istraživača je događaj koji se širom Evrope održava više od decenije i okuplja milione posjetilaca. Cilj manifestacije je da nauku prikaže kao dio svakodnevnog života i približi je svim generacijama – kroz interaktivne radionice, eksperimente, naučne kvizove i druženje sa istraživačima.

Program u Tuzli donosi brojne zanimljive aktivnosti:

Kviz o kulturnom nasljeđu Evropske unije za učenike devetih razreda osnovnih škola.

Sajam nauke i tehnologije – prilika za škole, univerzitete i institucije da predstave svoj rad.

Timsko takmičenje srednjih škola TK u izradi naučno-istraživačkih radova.

Interaktivne radionice, eksperimenti i naučne igre za posjetioce svih uzrasta.

„Ovo je jedinstvena prilika da djeca i mladi nauku dožive na zabavan i inspirativan način, da se povežu sa istraživačima i možda upravo tada otkriju buduću profesiju“, ističe Sadmir Delić, koordinator Evropske noći istraživača za Tuzlu i direktor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla.

Evropska noć istraživača u BiH realizuje se uz podršku Evropske unije, a u Tuzli je organizuju Europe House i Richmond Park Međunarodna škola Tuzla.

Ulaz na manifestaciju je besplatan, a organizatori pozivaju sve građane da se pridruže i postanu dio najveće evropske mreže popularizacije nauke.