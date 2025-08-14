Fabrika R-S “Silicon” kod Mrkonjić Grada se zatvara: Bez posla ostaje 95 radnika

Italijanska kompanija R-S “Silicon” kod Mrkonjić Grada zatvorila je pogon. Razlozi su povećanje cijene električne energije i problemi na evropskom tržištu. Bez posla ostaje 95 radnika, privreda bez još jednog značajnog pogona, a vlast ne reaguje. Za to vrijeme privreda dobija najave da bi struja, odnosno mrežarina uskoro mogla biti još skuplja.

R-S “Silicon” u Bjelajcu kod Mrkonjić Grada. Pogon obustavljen. Prestaje proizvodnja silicijumskih materijala. Gasi se jedna od najvećih privatnih investicija u regionu. Kao glavni razlog, navode, visoku cijenu električne energije, na koju se oslanja industrija ovog tipa. U otvorenom pismu na društvenim mrežama oglasila se direktorica fabrike.

“Uprkos izuzetno teškim uslovima poslovanja u posljednje dvije godine, divljajućim cijenama struje, kolapsu europskog tržišta i svim drugim izazovima, nikada nismo prestali brinuti o svojim radnicima. Kako smo dostojanstveno radili, tako smo i dostojanstveno započeli proceduru otpuštanja”, kaže Jelena Kuridža, ravnateljica “Metalleghe Silicona” d.o.o. Mrkonjić Grad.

Vlast o ovom pitanju nije ništa uradila, tvrdi sagovornik BHRT-a. I mi smo ostali uskraćeni za odgovore na postavljena pitanja. Postrojenje u Mrkonjić Gradu bilo je jedno od najvećih potrošača električne energije u entitetu RS.

“Obzirom da sam ja istraživao svako preduzeće i svakog giganta, dešavalo se čak i da avansno uplaćuju struju kada Elektroprivreda RS uđe u probleme i da zamole Silicon da im unaprijed uplate struju, pa su kasnije to preklapali i puštali preko računa”, kaže Sergej Milanović, aktivista i bivši vijećnik u SO Mrkonjić Grad.

Cijena električne energije u bh. entitetu RS rasla je više puta posljednjih godina. Privreda je zbog toga i izgubila na konkurentnosti, upozoravaju sagovornici. I pored toga, najavljuje se novo poskupljenje mrežarine, piše BHRT.

“Zaista je poražavajuće da su odlučili da zatvore fabriku, a da u međuvremenu ni lokalna zajednica, ni Vlada nisu ni pokušali da nađu rješenje za taj problem”, kaže Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

“Ne da nemate novca na računu da investirate u nove energetske objekte, nego se i zadužujete skoro na mjesečnom nivou, tražeći garancije Vlade RS, bez kojih banke ne žele da daju čak ni male kredite ili pozajmice Elektroprivredi RS i njenim zavisnim preduzećima”, kaže Siniša Vukelić, glavni i odgovorni urednik portala Capital.ba.

Podsjetimo, fabrika R-S Silicon u Mrkonjić Gradu otvorena je 2015. godine u okviru italijanske grupacije Metalleghe. Tada je objavljeno da je u projekat uloženo 80 miliona maraka. U januaru 2023. ugašena je proizvodnja i u Jajcu.