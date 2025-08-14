Teška nesreća kod Bijeljine, poginula jedna osoba

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć poginula je osoba C.S. iz Bijeljine, a dvije su povrijeđene u sudaru dva automobila na magistralnom putu Bijeljina – Tuzla u mjestu Suvo Polje.

Automobilom audi koje je učestvovalo u nesreći upravljala je osoba C.S, dok je teško povrijeđena osoba D.T. iz Ugljevika koja je upravljala golfom.

U golfu je na mjestu suvozača bilo maloljetno lice sa područja opštine Lopare o čijem stepenu povreda se dežurni ljekar nije izjasnio.

Nesreća se desila sinoć oko 23.40 časova, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.