Živa u termometru do 39°C, a ponegdje u BiH očekuju se pljuskovi

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. Za veći dio Bosne i Hercegovine danas je upaljen narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica 15; Bugojno, Sokolac i Srebrenica 16; Drvar i Jajce 17; Bihać, Prijedor i Sanski Most 18; Ivan Sedlo i Livno 19; Banja Luka, Sarajevo, Tuzla, Zenica i Zvornik 20; Doboj 21; Bijeljina 22; Gradačac 24; Trebinje 27; Mostar 28°C.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su povoljne do umjereno nepovoljne u većem dijelu zemlje. Sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz visoke dnevne temperature, moglo bi uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika, posebno kardiovaskularnih i respiratornih. Osobe osjetljive na vremenske promjene mogu osjećati umor, razdražljivost, glavobolju i dekoncentraciju.

Na jugu zemlje, gdje su prognozirane izuzetno visoke temperature do 41 °C, preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, nošenje lagane i svijetle odjeće, te redovna hidratacija. Lokalni pljuskovi koji su mogući u zapadnim dijelovima Bosne u poslijepodnevnim satima mogli bi donijeti kratkotrajno olakšanje, ali i povećati osjet sparine. Savjetuje se oprez prilikom fizičkih aktivnosti na otvorenom, posebno starijim osobama i djeci.

Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne uz lokalno jači razvoj oblačnosti mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36°C, na jugu zemlje do 39°C. U Sarajevu veći dio dana sunčano. Umjerene oblačnosti će biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35°C.

U petak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 39 °C.

U subotu, sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 39 °C.

U nedjelju, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.