Svake godine novembar je mjesec u kojem se odvija globalni šoping fenomen poznat kao „Crni petak“ (Black Friday). Isti je već odavno pustio korijene i na tržištu Bosne i Hercegovine. Međutim, dok je u svojim počecima ovaj trend bio rezervisan za posljednji petak u novembru, kretanja u posljednjih dvadesetak godina pokazuju drastičnu promjenu: takozvani „Crni petak“ u svijetu pa i u Bosni i Hercegovini pretvorio se u skoro jednomjesečni maraton sniženja.

Iako trgovački centri, drogerije, butici i internetske trgovine komercijalno dominiraju nudeći spektakularne reklame i popuste „do 70 posto“, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini ove godine upozoravaju na rastuće rizike, neregularnosti i snažan psihološki pritisak na potrošače, navode iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

Prednosti: Prilika za uštedu ili marketinška iluzija?

S ekonomskog i kupovnog aspekta, prednosti „Crnog petka“ nesporno postoje. Za bosanskohercegovačke potrošače koji se suočavaju s izazovima rasta troškova života, ovo je često jedinstvena prilika u godini da po povoljnijim cijenama nabave skuplje tehničke uređaje, kućanske aparate, kvalitetniju zimsku odjeću, obuću ili kozmetičke proizvode. S druge strane, domaći trgovci kroz brži protok robe i privlačenje masovne kupovne moći uspijevaju osigurati značajne prihode uoči predstojećih novogodišnjih blagdana.

Ipak, Institucija ističu bitnu razliku između stranog i domaćeg tržišta: dok se u razvijenim gospodarstvima popusti planiraju dugoročno kao dio ozbiljne poslovne strategije, na našem se tržištu popusti prečesto svode na agresivnu marketinšku kampanju kojom se privlače potrošači, dok stvarna ušteda zna biti minimalna ili nepostojeća.

Najnoviji problemi i prijetnje u 2026. godini

Ove godine potrošači u Bosni i Hercegovini suočeni su s nekoliko specifičnih problema:

„Lažna sniženja“ i nejasni postoci: Pojedini trgovci pribjegavaju taktici podizanja redovnih cijena sedmicama prije novembra, da bi ih potom tokom „Crnog petka“ vratili na “staru” cijenu označivši je kao veliki popust. Također, česte su marketinške zamke s formulacijama poput „popusti do 70 posto“, gdje je zapravo samo jedan artikal snižen za taj postotak, dok je većina robe snižena simbolično za pet ili deset posto.

Ekspanzija sumnjivih internetskih trgovina: S porastom e-trgovine u BiH, uoči i tijekom Crnog petka aktiviraju se neregistrovani internetski prodavači (često preko društvenih mreža) koji nude neprovjerenu robu, lažne brendove ili preuzimaju novac karticama bez isporuke robe, nakon čega gase profile.

Pritisak na impulzivnu kupovinu: Produžavanjem sniženja na cijeli mjesec, trgovci kod građana stvaraju stalan osjećaj hitnosti i straha da će „propustiti priliku“, što vodi do neracionalnog trošenja kućnog budžeta na stvari koje potrošačima zapravo nisu potrebne.

Radi gore navedenog Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, upozorava potrošače da vode računa o sljedećem:

Zakonska prava ostaju ista: roba kupljena na sniženju ili rasprodaji podliježe potpuno istim zakonskim pravima kao i roba kupljena po redovnim cijenama. Trgovci ne smiju zakonski uskratiti pravo na reklamaciju, popravak ili zamjenu robe s greškom uz izgovor da je kupljena na „Black Friday“ akciji.

Provjera identiteta internetskih trgovaca: Prije svake internetske kupovine, potrošači su dužni provjeriti podatke o trgovcu (fizičku adresu, ID broj, kontakt-telefon i recenzije) kako ne bi pali žrtvom prevara.

Inspekcijski nadzori: Inspekcijski organi uobičajeno pojačaju kontrole trgovačkih objekata i internetskih platformi s fokusom na nepoštene poslovne prakse, obmanjujuće oglašavanje cijena (ističući staru i novu cijenu) i poštivanje Zakona o zaštiti potrošača u BiH.

Praktičan vodič: Na što potrošači trebaju obratiti pažnju?

Kako bi zaštitili svoj kućnibudžet, potrošačima se savjetuje pridržavanje jednostavnih koraka:

Napravite listu prioriteta: Unaprijed odredite što vam zaista treba i odredite striktan financijski limit.

Usporedite cijene unaprijed: Pratite kretanje cijena proizvoda nekoliko sedmica prije početka sniženja kako biste prepoznali lažne popuste.

Sačuvajte račune: Fiskalni račun i garancija vaš su glavni pravni mehanizam u slučaju bilo kakve reklamacije ili povrata robe.

Kupujte pametno, informisano i oprezno – pravi popust je samo onaj koji vam realno štedi novac, a ne onaj koji vas uvodi u nepotrebne troškove, poručuju iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.