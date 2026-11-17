Prosječna mjesečna neto plata u Federaciji BiH u septembru 2026. godine iznosila je 1.741 KM, što je nominalno povećanje od 1,9 posto, a realno od 0,5 posto u odnosu na august, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.



U poređenju sa septembrom prošle godine, prosječna neto plata nominalno je porasla za 8,6 posto, dok je realni rast iznosio 2,8 posto.

Najviša prosječna neto plata u septembru zabilježena je u sektoru informacija i komunikacija i iznosila je 2.368 KM. Slijede djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite s prosjekom od 2.317 KM te javna uprava i odbrana, uključujući obavezno socijalno osiguranje, s 2.301 KM. Najniža prosječna neto plata evidentirana je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, odnosno djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, gdje je iznosila 1.159 KM.



Među djelatnostima s najnižim prosječnim platama su i građevinarstvo s 1.342 KM te trgovina na veliko i malo, uključujući popravak motornih vozila i motocikala, s 1.377 KM.

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom u Federaciji BiH u septembru iznosila je 2.716 KM. U odnosu na prethodni mjesec nominalno je viša za 1,7 posto, a realno za 0,3 posto. Na godišnjem nivou prosječna bruto plata zabilježila je nominalni rast od 8,6 posto, dok je realno povećanje iznosilo 2,7 posto.



U Federaciji BiH u septembru je bilo ukupno 547.275 zaposlenih, što je za 1,4 posto više nego u augustu. Istovremeno, broj zaposlenih žena povećan je za 2,3 posto u odnosu na prethodni mjesec.