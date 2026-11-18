U organizaciji udruženja žena “Srebrenke”, u Srebreniku će se 25. novembra održati, sada već tradicionalna “Halvalijada”. Manifestacija koja čuva i promoviše pripremu starih bosanskih jela, a halva je nezaobilazan slatki bosanski specijalitet, čiji se recept za pripremu prenosi s koljena na koljeno.

Kako saznajemo, očekuje se učešće oko trideset udruženja čije će članice pokazati umijeće pripreme halve koju će ocjenjivati stručni žiri.

Dakle, manifestacija je takmičarskog karaktera, a sve će, kao i do sada proteći u dobrom raspoloženju, uz pjesmu i igru, kao i degustaciju pripremljenih specijaliteta, uz bosansku kafu.

Osim takmičarskog duha, “Halvalijada” je prilika za promociju kulturne baštine, druženje i razmjenu recepata među ženama koje s ljubavlju njeguju identitet svojih krajeva.

Manifestacija će se održati ma platou ispred Doma kulture Srebrenik s početkom u 12 sati.

Pokrovitelj manifestacije je Gradska uprava i gradonačelnik Adnan Bjelić.