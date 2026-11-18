Polaganjem svečane zakletve pred ministrom unutrašnjih poslova i direktorom Uprave policije MUP TK-a, te potpisivanjem ugovora o radu, dvadeset kadeta 34. klase Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u činu “mlađi inspektor” koji su uspješno okončali osnovnu policijsku obuku, juče je i zvanično stupilo na dužnost u Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Tokom svečanosti, koja je održana u prostorijama MUP TK-a u Tuzli, kadeti su, nakon polaganja svečane zakletve potpisali Ugovore o radu, te će stupiti na dužnost u organizacione jedinice Uprave policije MUP-a TK-a, čime se stvaraju uslovi za poboljšanje efikasnosti rada i obavljanja svakodnevnih policijskih poslova na zaštiti lične i imovinske sigurnosti svih građana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona, kontinuirano provode aktivnosti na kadrovskom jačanju redovnog sastava policije, s ciljem unapređenja stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.