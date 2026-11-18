Povodom Međunarodnog dana srednjoškolaca, koji se obilježava 17. novembra, učenici srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona učestvovali su u zajedničkom defileu ulicama Tuzle, šaljući poruke zajedništva, solidarnosti i potrebe za većim učešćem mladih u društvenom životu.

U tradicionalnom defileu ulicama Tuzle su učestvovali i učenici Mješovite srednje škole Srebrenik.

Zajedno sa svojim vršnjacima iz drugih srednjih škola, okupili su se kod „Tuzlanke“, a zatim prošetali do Trga slobode, gdje su kroz druženje, pozitivnu energiju i zajedništvo obilježili ovaj poseban dan.

Učešćem su učenici poslali poruku da su mladi važan pokretač društvenih promjena, da se njihov glas treba čuti te da su solidarnost, aktivizam i međusobno poštovanje vrijednosti koje nas povezuju.

Njegujući tradiciju učešća u ovom značajnom događaju, još jednom je pokazano da srednjoškolski duh, prijateljstvo i zajedništvo ne poznaju granice.



Defile je organizovala Mreža vijeća učenika Tuzlanskog kantona, s ciljem ukazivanja na značaj povezivanja srednjoškolaca, međusobne podrške, ali i važnosti uvažavanja njihovih stavova prilikom donošenja odluka koje se odnose na obrazovanje i budućnost mladih.

Zajedničkim izlaskom na ulice Tuzle srednjoškolci su još jednom ukazali na svoja prava, potrebe i potencijale, ali i na odgovornost društva da im omogući aktivnije učešće u kreiranju vlastite budućnosti.

Njihova poruka bila je jasna – žele više prilika, više razumijevanja i više prostora da se njihov glas čuje i uvažava.