Novi pravilnik traži dokaz o formalnom obrazovanju i priznavanju inostrane kvalifikacije. Ranije pokrenuti postupci završavaju se prema starim propisima.

Strani radnici u Federaciji BiH više ne mogu dobiti radnu dozvolu na osnovu certifikata o stručnoj osposobljenosti, čak ni kada imaju rješenje o njegovom priznavanju. Za izdavanje dozvole sada se traži diploma ili drugi dokaz o kvalifikaciji stečenoj u okviru osnovnog, srednjeg ili visokog obrazovanja, uz dokaz o priznavanju inostrane obrazovne kvalifikacije.

Na ovu promjenu upozorilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u obavijesti od 17. novembra, pozivajući strane državljane, njihove punomoćnike i poslodavce da ne pokreću postupke priznavanja certifikata ako im oni trebaju isključivo za dobijanje radne dozvole.

Promjena proizlazi iz Pravilnika o postupku i proceduri izdavanja radne dozvole, objavljenog u „Službenim novinama FBiH“, broj 88/26, koji je stupio na snagu 12. novembra 2026. godine. Postupak provode kantonalne službe za zapošljavanje i Federalni zavod za zapošljavanje.

Certifikat za pekara ili kuhara više nije dovoljan

Prema dosadašnjoj proceduri Federalnog zavoda za zapošljavanje iz 2011. godine, Ministarstvo je za potrebe izdavanja radnih dozvola provodilo priznavanje certifikata izdatih u inostranstvu kojima se potvrđivala osposobljenost za određene poslove, poput pekara, kuhara i drugih zanimanja.

Novi pravilnik u članu 8. stav (1) tačka b) precizira da dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji mora biti iz sistema osnovnog, srednjeg ili visokog obrazovanja i imati karakter školske javne isprave. Dokument mora biti preveden na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji BiH, a uz njega se dostavlja dokaz nadležnog organa o priznavanju inostrane obrazovne kvalifikacije u BiH.

“To znači da se radna dozvola više ne može dobiti na osnovu certifikata o stručnoj osposobljenosti, niti na osnovu rješenja Ministarstva o njegovom priznavanju (nostrifikaciji)”, naveli su iz Ministarstva.

Za poslodavce koji angažuju strane radnike to znači da pri pripremi zahtjeva moraju provjeriti imaju li kandidati odgovarajuću obrazovnu ispravu i dokaz o njenom priznavanju. Sam certifikat o osposobljenosti za određeni posao više ne ispunjava taj uslov.

Za priznavanje inostranih isprava osnovnog i srednjeg obrazovanja nadležna su kantonalna ministarstva obrazovanja, dok su za visokoškolske isprave nadležni fakulteti, odnosno univerziteti, pojašnjava Ministarstvo.

Povrat takse za odustajanje od priznavanja certifikata

Ministarstvo je pozvalo stranke koje su već podnijele zahtjeve za priznavanje certifikata, a o kojima još nije odlučeno, da se izjasne ostaju li pri zahtjevu ili od njega odustaju.

Oni koji odustanu mogu ostvariti povrat uplaćene administrativne takse od 35 KM, podnošenjem zahtjeva za povrat uz dokaz o uplati.

Ako stranke ostanu pri zahtjevu, Ministarstvo zadržava pravo provjere vjerodostojnosti certifikata, uključujući provjeru kod njihovih izdavalaca. Upozoravaju da će obim i način provođenja takvih provjera značajno utjecati na trajanje postupka.

Pritom treba razlikovati postupak priznavanja certifikata od postupka izdavanja radne dozvole. Član 26. Pravilnika propisuje da će se ranije pokrenuti, a neokončani postupci izdavanja ili produženja radnih dozvola završiti prema propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Poziv Ministarstva da se stranke izjasne o odustajanju odnosi se na zahtjeve za priznavanje certifikata o stručnoj osposobljenosti.

Provjera domaćih radnika i izuzeci za deficitarna zanimanja

Pravilnik uređuje i način provjere ima li na evidenciji nezaposlenih domaćih radnika koji ispunjavaju uslove za posao za koji poslodavac želi angažovati stranca.

Kantonalna služba ne može izdati radnu dozvolu ako na evidenciji nezaposlenih prema sjedištu poslodavca postoji osoba koja ispunjava tražene uslove i prihvata ponuđeno zaposlenje.

Ako odgovarajućih kandidata nema, rok za dostavljanje izvještaja o provjeri je pet dana od dostavljanja zahtjeva za provjeru. Kada takvih kandidata ima, rok je deset dana, a provjerava se i prihvataju li ponuđeni posao. Izdavanje dozvole može se predložiti ako odgovarajući kandidati odbiju zaposlenje, što mora biti izričito navedeno u izvještaju.

Provjera evidencije neće se provoditi za zanimanja koja su posebnom odlukom utvrđena kao deficitarna, kao ni za osobe koje su zakonom izuzete od tog postupka. Izuzetak od provjere evidencije sam po sebi ne zamjenjuje propisanu dokumentaciju o obrazovnoj kvalifikaciji.

Rok za rješenje 30 dana od potpunog zahtjeva

Zahtjev za izdavanje radne dozvole poslodavac popunjava elektronski, a nadležnoj kantonalnoj službi predaje ga u pisanoj formi, uz propisanu dokumentaciju.

Pored obrazovnih isprava, dostavljaju se, između ostalog, putna isprava stranca, dokumentacija o registraciji poslodavca i statusu njegovog računa, akt kojim su uređeni radno mjesto i uslovi zaposlenja, obrazloženje opravdanosti zapošljavanja stranca te dokaz o izmirenim poreznim obavezama i doprinosima za sve zaposlenike.

Rješenje se mora donijeti najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja potpunog zahtjeva. Za produženje radne dozvole zahtjev se podnosi najranije 60, a najkasnije 30 dana prije isteka njenog važenja.

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo objavila je i da poslodavci prema novom pravilniku više nisu obavezni uplaćivati administrativne troškove izdavanja radnih dozvola. To je odvojeno od takse od 35 KM za priznavanje certifikata, na koju se odnosi obavijest Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/210244/certifikati-vise-nisu-dovoljni-za-radne-dozvole-strancima-domaci-radnici-imaju-prednost