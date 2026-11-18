Jutros je u našoj zemji pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabiježena na jugu i jugozapadu.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Slično kao i proteklog dana, uz nestabilne vremenske prilike većina populacije će biti lošijeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati. Preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije.