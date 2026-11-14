Barbarez odabrao ekipu za Švedsku

Sergej Barbarez, selektor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine, odredio je 23 igrača na koje će računati u večerašnjem duelu Lige nacija protiv Švedske.

Zbog povrede je otpao Dennis Hadžikadunić. Kao što se već ranije znalo na tribinama Strawberry Arene u Solni završio je Tarik Muharemović, stoper Leedsa, koji je suependovan (žuti kartoni) za ovaj meč.

Osim njega na tribine će i napadač Jovo Lukić koji je na okupljanje stigao povrijeđen.

Ovo je 23 igrača na koje će računati Barbarez:

Golmani: Martin Zlomislić (Qarabag), Salko Hamzić (WSG Tirol), Mladen Jurkas (FK Borac).

Odbrana: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Newcastle), Nihad Mujakić (Erzurumspor FK), Arjan Malić (SK Sturm Graz), Nikola Katić (FC Schalke 04), Stjepan Radeljić (GNK Dinamo Zagreb), Zinedin Smajlović (Olympiacos).

Vezni red: Ivan Bašić (FC Astana), Armin Gigović (BSC Young Boys), Ivan Šunjić (Pafos FC), Benjamin Tahirović (Genk), Dženis Burnić (Volos NFC), Amar Memić (FC Viktoria Plzen), Kerim Alajbegović (Juventus), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermin Mahmić (Corum FK).

Napad: Haris Tabaković (RB Salzburg), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Samed Baždar (Sint-Truiden), Matej Deket (FK Borac).

Utakmica Švedska – BiH igra se od 20.45 sati na Strawberry Areni uz direktan prijenos na BHT i MyTV.