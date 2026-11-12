Danas planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas, 12.11.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika:

– u naseljima: Falešići, Čekanići i Gornji Moranjci u vremenu od 08:30 do 12: 00 sati.

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami,Seona,Dedići, Padališta, Lipje, Cage i dio Dubokog Potoka kod škole u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.