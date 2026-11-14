Tokom dana smanjenje oblačnosti, biometeorološka prognoza nepovoljna

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana.

Ponegdje u istočnim područjima Bosne, kao i u Hercegovini dio prijepodneva sa slabom kišom, a u višim područjima sa susnježicom ili snijegom, javio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 2 do 8 stepeni, na jugu do 14 stepeni.

Biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne. Nestabilno vrijeme, osjetno niže temperature u odnosu na protekli period, izraženija naoblaka i padavine, kod većine populacije uzrokovaće lošije raspoloženje, a tegobe kod hroničnih bolesnika će se pojačati. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od hladnoće, primjereno se odjenuti i umanjiti aktivnosti na otvorenom.