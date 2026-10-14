FUP u velikoj akciji: U šleperu otkriveno oko 100 kilograma kanabisa, uhapšen Konjičanin

Na području Zapadnohercegovačkog kantona, policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) jučer su, u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona – PU Grude, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, realizovali operativnu akciju kodnog naziva “Kamen”.

Tom prilikom uhapšena je osoba inicijala N. M. (1980) iz Konjica, koje se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela “Neovlašteni promet opojnim drogama” iz člana 195. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

“Postupajući po navedenoj naredbi, izvršen je pretres osumnjičene osobe i teretnog motornog vozila – šlepera, kojom prilikom je pronađeno i privremeno oduzeto oko 100 kilograma materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Cannabis, više mobilnih telefonskih aparata, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela”, naveli su iz FUP–a.

Uhapšena osoba je sprovedena u službene prostorije FUP-a kriminalističke obrade, nakon čega će, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predato Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.

“Federalna uprava policije nastavlja aktivnosti na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz oblasti neovlaštenog prometa opojnim drogama, u saradnji s nadležnim policijskim i pravosudnim institucijama”, poručili su iz FUP-a.