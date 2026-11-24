Za njemačke vlasti drugo državljanstvo više nije prepreka. Za BiH pitanje ostaje otvoreno dok se sporazum ne potpiše ili se ne izmijeni Zakon o državljanstvu BiH.

Njemačka je u 2025. godini dodijelila državljanstvo za 8.800 osoba iz BiH, što je 126 posto više nego godinu ranije. Berlin od 2024. godine dopušta dvojno državljanstvo, ali BiH još nije ni započela pregovore o sporazumu s Njemačkom jer je inicijativa zaustavljena u Vijeću ministara.

Prema podacima njemačkog Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), objavljenim 3. juna 2026. godine, Njemačka je u 2025. godini dodijelila državljanstvo za ukupno 332.500 osoba, što je 14 posto više nego godinu ranije. Među zemljama čiji se državljani posebno ističu je Bosna i Hercegovina, s 8.800 naturalizacija i rastom od 126 posto.

Rast se podudara s izmjenama njemačkog zakona. Novi zakon o državljanstvu stupio je na snagu 27. juna 2024. godine i omogućio dvojno državljanstvo kao pravilo, a ne izuzetak.

Do tada je većina građana BiH, kao uslov za dobijanje njemačkog pasoša, morala dokazati da se odrekla bh. državljanstva.

Šta je Njemačka promijenila, a šta vratila?

Reformom iz 2024. godine period boravka potreban za stjecanje državljanstva skraćen je s osam na pet godina, uz poznavanje njemačkog jezika i samostalno izdržavanje. Uvedena je i mogućnost dobijanja pasoša nakon samo tri godine, za posebne zasluge u integraciji.

Ta mogućnost nije dugo trajala. Prema navodima njemačke vlade, zakon kojim je ukinuta naturalizacija nakon tri godine stupio je na snagu 30. oktobra 2025. godine, pa je sada pet godina boravka minimalni uslov.

Dvojno državljanstvo ostalo je dopušteno. Pojedini političari iz CDU-a i CSU-a krajem 2025. godine javno su govorili da bi ono trebalo biti izuzetak, ali konkretnog zakonskog prijedloga za njegovo ukidanje nema, piše N1.

Zašto bh. zakon i dalje traži sporazum

Problem je na strani BiH. Član 4. Zakona o državljanstvu BiH propisuje da državljani BiH mogu imati državljanstvo druge države „pod uslovom da postoji bilateralni sporazum“ s tom državom, koji je odobrila Parlamentarna skupština BiH.

BiH takav sporazum ima sa Srbijom (potpisan 2002. godine s tadašnjom SR Jugoslavijom), Hrvatskom (Hrvatski sabor potvrdio ga je 2007. godine) i Švedskom (na snazi od 1. jula 2006. godine). S Njemačkom takvog sporazuma nema.

Najteže je onima koji su se već odrekli bh. državljanstva. Zakon (član 14.) omogućava ponovno stjecanje državljanstva, ali uz ispunjavanje uslova za naturalizaciju i najmanje godinu dana boravka u BiH neposredno prije podnošenja zahtjeva.

Bez sporazuma, kako se navodi u inicijativi iz 2024. godine, ponovno stjecanje bh. državljanstva uslovljeno je odricanjem od njemačkog.

Gdje je zapela inicijativa za sporazum s Berlinom?

Denis Zvizdić, tadašnji predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnio je 27. juna 2024. godine, istog dana kada je njemački zakon stupio na snagu, inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova pokrene pregovore s Njemačkom.

U inicijativi se navodi da više od 30.000 bivših državljana BiH zbog toga nije moglo vratiti bh. državljanstvo. Predstavnički dom usvojio je inicijativu u augustu 2024. godine.

Inicijativa je zaustavljena u Vijeću ministara BiH. Na sjednici održanoj 17. oktobra 2024. godine nije postignut konsenzus, a protiv su bili ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić (SNSD) te zamjenik ministra Ognjen Janjić, koji je na sjednici mijenjao ministra Edina Fortu.

Ministarstvo civilnih poslova BiH u junu 2026. godine, u odgovoru koji je objavio portal Grad na devet rijeka, navelo je da nisu stvoreni uslovi za pokretanje formalnih aktivnosti koje prethode pregovorima o zaključivanju sporazuma.

Šta ovo znači za one koji planiraju dobiti njemački pasoš?

Za njemačke vlasti drugo državljanstvo više nije prepreka. Za BiH pitanje ostaje otvoreno dok se sporazum ne potpiše ili se ne izmijeni Zakon o državljanstvu BiH.

Prije donošenja odluke o odricanju od bh. državljanstva najsigurnije je zatražiti pisani odgovor nadležne institucije. U BiH je to Ministarstvo civilnih poslova, a u Njemačkoj ured za naturalizaciju u mjestu boravka.