Građani Federacije BiH koji privremeno rade u inostranstvu moći će pod određenim uvjetima otvoriti račun u stranoj banci bez odobrenja Federalnog ministarstva finansija, dok će vlasnici nekretnina u Hrvatskoj i drugim državama imati šire mogućnosti korištenja inostranih bankovnih računa.

Rezultat je to nove Uredbe o provođenju pojedinih odredbi Zakona o deviznom poslovanju, koju je Vlada FBiH donijela 11. novembra, a koja je 18. novembra objavljena u Službenim novinama FBiH.

Novom uredbom zamijenjene su četiri dosadašnje odluke, čije su temeljne odredbe donesene još 2010. godine.

Hercegovina.info analizirao je najvažnije promjene koje donosi novi propis.

Radnicima u inostranstvu više nije potrebno posebno odobrenje

Jedna od najznačajnijih novosti odnosi se na građane koji privremeno borave i rade u inostranstvu.

Članom 17. uredbe omogućeno im je otvaranje računa i držanje novčanih sredstava u stranoj banci bez prethodnog odobrenja Federalnog ministarstva finansija.

Pritom moraju posjedovati radnu dozvolu, radnu vizu, dozvolu za boravak i rad ili drugi odgovarajući dokument nadležnog organa strane države.

Ova odredba posebno je značajna za stanovnike BiH koji odlaze na sezonski rad u Hrvatsku, ali i radnike u Njemačkoj, Austriji i drugim državama.

Nakon prestanka osnova za korištenje računa prestaje i pravo na držanje sredstava bez odobrenja Ministarstva, osim ako postoji druga zakonom dopuštena osnova.

Šire mogućnosti za vlasnike stanova i kuća u Hrvatskoj

Novosti se odnose i na građane koji kupuju ili već posjeduju nekretnine u inostranstvu.

Dosadašnji propisi, dopunjeni 2022. godine, omogućavali su dobijanje odobrenja za otvaranje inostranog bankovnog računa radi plaćanja komunalnih usluga i režijskih troškova.

Nova uredba znatno proširuje krug dopuštenih namjena.

Račun se može koristiti za plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine, poreza, taksi, osiguranja, troškova održavanja te advokatskih i notarskih usluga povezanih s nekretninom.

Iako je odobrenje Ministarstva i dalje potrebno, ono se može izdati za cijelo vrijeme vlasništva nad nekretninom, odnosno dok postoje prava i obaveze povezani s njom.

Riječ je o važnoj promjeni za brojne stanovnike BIH koji posjeduju stanove, apartmane ili kuće na hrvatskoj obali.

Prijenos deviza između članova porodice

Uredbom je preciznije uređena i mogućnost prijenosa novca između deviznih računa članova uže porodice.

Prijenos je dopušten između supružnika, vanbračnih partnera, roditelja i djece te drugih osoba koje prema propisanim kriterijima pripadaju užoj porodici.

Banci je pritom potrebno dostaviti dokaz o porodičnoj povezanosti.

Zakonska osnova za ovu mogućnost uvedena je izmjenama Zakona o deviznom poslovanju u maju ove godine, a novom uredbom dodatno je razrađena njena primjena.

Nova pravila za hotele, pansione i turističke agencije

Promjene će osjetiti i dio turističkog sektora, gdje veliki broj stranih gostiju koristi eure.

Registrovani pružaoci usluga noćenja, pansiona, polupansiona i prijevoza mogu i dalje primati stranu gotovinu od nerezidenata bez posebnog odobrenja Ministarstva.

Međutim, rok za polaganje primljene strane gotovine na devizni račun ili njenu prodaju banci skraćen je s tri radna dana na najkasnije sljedeći radni dan.

Takvi poslovni subjekti dužni su voditi odgovarajuću evidenciju i imati deviznu blagajnu radi vraćanja ostatka novca gostima.

Jednostavnije poslovanje s inostranstvom

Nova uredba dio je šire reforme deviznog poslovanja u FBiH, koja uključuje i izmjene Zakona o deviznom poslovanju usvojene u prvoj polovini ove godine.

Među promjenama su produženje rokova u vanjskotrgovinskom poslovanju, zakonsko definisanje elektronskog novca i digitalnih novčanika te uspostavljanje nadzora nad pružaocima usluga povezanih s virtuelnim valutama.

Kako je obrazloženo iz Vlade FBiH, cilj reforme je djelimična liberalizacija deviznog poslovanja, pojednostavljenje administrativnih postupaka i povećanje pravne sigurnosti.

Nova pravila, međutim, ne znače da je euro postao službeno sredstvo plaćanja u Federaciji BiH. Konvertibilna marka i dalje je osnovno sredstvo plaćanja, dok je korištenje stranih valuta dopušteno u zakonom propisanim slučajevima.