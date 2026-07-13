Porezna uprava FBiH izrekla kazne veće od 360.000 KM

Porezna uprava FBiH provela je 10. jula 238 inspekcijskih nadzora na području Federacije Bosne i Hercegovine, tokom kojih je otkriveno 47 neprijavljenih radnika, a zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata.

Kontrole su obavljene kod poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti.

Inspektori su provjeravali prijavljivanje radnika, posjedovanje odobrenja za rad, instaliranje fiskalnih uređaja i evidentiranje prometa, kao i poštivanje drugih važećih poreznih propisa.

Tokom kontrola zatečeno je 511 prijavljenih i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su poslovali bez odobrenja nadležnog organa, 17 obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja i 89 obveznika koji promet nisu evidentirali putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi, a ukupna vrijednost izrečenih novčanih kazni iznosi 360.200 KM.

U jednom slučaju na području Zeničko-dobojskog kantona i jednom slučaju u Kantonu Sarajevo inspekcijski nadzori završeni su uz asistenciju pripadnika nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Prema rezultatima Porezne uprave FBiH, čak 52 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije uskladilo poslovanje s važećim zakonima.

U Tuzlanskom kantonu kazne veće od 78.000 KM

Na području Tuzlanskog kantona obavljeno je 48 kontrola, tokom kojih je zatečeno 96 prijavljenih i šest neprijavljenih radnika.

Inspektori su otkrili i dva objekta koja nisu imala odobrenje za rad, četiri porezna obveznika bez fiskalnog uređaja te 21 obveznika koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog nepravilnosti su zapečaćena četiri objekta, dok su u 28 slučajeva izdati prekršajni nalozi s ukupnim novčanim kaznama od 78.100 KM.

U Kantonu Sarajevo provedene su 44 kontrole, u kojima je zatečeno pet neprijavljenih radnika i devet obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su četiri objekta, a izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 51.500 KM.

Na području Zeničko-dobojskog kantona obavljeno je 36 kontrola. Otkriveno je 11 neprijavljenih radnika, osam objekata bez odobrenja za rad, deset obveznika bez fiskalnog uređaja i 15 slučajeva neevidentiranja prometa. Zapečaćeno je pet objekata, a izrečene kazne iznose 29.000 KM.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu provedeno je 16 kontrola, otkrivena su dva neprijavljena radnika, a zapečaćen je jedan objekt. Izrečene novčane kazne iznose 24.800 KM.

U Srednjobosanskom kantonu obavljene su 24 kontrole, tokom kojih je pronađeno deset neprijavljenih radnika. Zapečaćena su tri objekta, a vrijednost izrečenih kazni iznosi 57.900 KM.

Na području Zapadnohercegovačkog kantona provedeno je 20 kontrola, otkrivena su četiri neprijavljena radnika i 11 slučajeva neevidentiranja prometa. Zapečaćen je jedan objekt, a izrečene su kazne od 42.100 KM.

U Unsko-sanskom kantonu obavljeno je 20 kontrola. Zatečeno je pet neprijavljenih radnika, a zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je šest objekata. Ukupne novčane kazne iznose 34.200 KM.

Na području Kantona 10 provedeno je 16 kontrola, tokom kojih su otkrivena dva neprijavljena radnika. Zapečaćen je jedan objekt, dok su izrečene kazne u iznosu od 16.600 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu obavljene su četiri kontrole. U sva četiri slučaja izdati su prekršajni nalozi, a ukupne kazne iznose 8.000 KM.

Na području Posavskog kantona provedeno je deset kontrola, tokom kojih su pronađena dva neprijavljena radnika i tri obveznika koja nisu evidentirala promet. Zapečaćen je jedan objekt, a izrečene kazne iznose 18.000 KM.

Iz Porezne uprave FBiH najavili su nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije, zaštitu javnih prihoda i osiguravanje zakonitog poslovanja.