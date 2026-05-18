Ljekari u Tuzlanskom kantonu od danas u generalnom štrajku: “Ovo je bio jedini izlaz”

Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk, obavijestili su i jutros iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalna organizacija Tuzlanskog kantona.

– Ova radikalna, ali nažalost jedina preostala mjera, direktna je posljedica sramotnog odnosa Vlade Tuzlanskog kantona koja je u potpunosti ignorisala ljekarsku struku, prekinula pregovore sa našim Sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema.

Doktori u TK su mjesecima pokazivali maksimalno strpljenje i spremnost na kompromis. Međutim, Vlada TK je direktno degradirala doktorsku profesiju kada je jednostrano prekinula pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije, odbijajući dijalog o opravdanim zahtjevima onih koji nose najveći teret zdravstvenog sistema – ističu u saopćenju.

Dodaju da je, s druge strane, Vlada potpisala izmjene kolektivnog ugovora isključivo sa sindikatom ostalih uposlenih u zdravstvu.

– Nemamo ništa protiv kolega, ali nećemo dozvoliti da se preko leđa doktora medicine i stomatologije lome koplja i degradira naš status. Diskriminacija i ignorisanje reprezentativnog sindikata doktora nećemo prihvatiti.

Pacijentima i građanima želimo poručiti da duboko žalimo što smo zbog ignorantskog stava Vlade TK prisiljeni na ovaj korak. Svjesni smo da će štrajk osjetiti, ali ih molimo za razumijevanje i podršku. Borba za naš status je ujedno i borba za ostanak doktora u ovome kantonu i borba za bolji kvalitet liječenja svih vas – navode u saopćenju.

Podsjećaju da će tokom štrajka primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi.

– Na kraju još jednom pozivamo Vladu Tuzlanskog kantona da hitno i bez odlaganja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora. Naši zahtjevi su jasni, legitimni i od njih nećemo odustati. Štrajk će trajati sve do ispunjenja naših zahtjeva i potpisivanja aneksa kolektivnog ugovora koje garantuju dostojanstvo ljekarske profesije – istakli su iz Sindikata.

