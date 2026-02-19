Grupacija poslodavaca TK traži preispitivanje izmjena Pravilnika o bolovanju

Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona ukazala je na ozbiljne pravne i ekonomske dileme koje su nastale nakon izmjena Pravilnika o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, usvojenih od strane Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u decembru 2025. godine.

Navedenim izmjenama poslodavcima se priznaje povrat isključivo neto iznosa naknade plaće, dok se više ne refundiraju obavezni doprinosi koji se, u skladu sa važećim propisima, moraju obračunavati i uplaćivati na isplaćenu naknadu. Time je, prema ocjeni Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona, značajan dio troška bolovanja zaposlenih prenesen na poslodavce.

S obzirom da Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH predviđa da se naknade plaće u određenim slučajevima finansiraju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, otvoreno je pitanje da li se podzakonskim aktom može mijenjati stvarni obim prava i finansijskih obaveza utvrđenih zakonom.

Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona upozorava da ovakvo rješenje ima direktne posljedice na poslovno okruženje, uključujući povećanje troškova rada, smanjenje konkurentnosti kompanija u Tuzlanskom kantonu te stvaranje pravne neizvjesnosti u planiranju poslovanja.

Zbog navedenog je od nadležnih institucija zatraženo institucionalno i pravno preispitivanje zakonitosti predmetnih izmjena, kako bi se osigurala potpuna usklađenost podzakonskih akata sa zakonom i očuvali principi pravne sigurnosti i jednakih uslova poslovanja.

Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona ističe da ostaje otvorena za dijalog sa nadležnim organima s ciljem pronalaženja rješenja koje će istovremeno osigurati stabilnost zdravstvenog sistema i predvidiv, zakonit okvir poslovanja.

Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona