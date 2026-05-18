Vlada TK o štrajku ljekara : Tvrdnje da je Vlada TK ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama

Povodom saopćenja Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK o stupanju u generalni štrajk, Vlada Tuzlanskog kantona izražava žaljenje što se Sindikat, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola o daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja.

Tvrdnje da je Vlada TK ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama. Upravo je Vlada, nakon sastanka sa predstavnicima Sindikata, u proceduru uputila Protokol kojim se predviđa analiza finansijskog poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, plana novčanih tokova i ukupnih mogućnosti sistema, s jasnim rokom i mogućnošću djelomične ili potpune korekcije koeficijenata ukoliko finansijski pokazatelji to dozvole.

Vlada TK odbacuje i tvrdnje o „sistemskoj devalvaciji“ ljekarskog zvanja. Podaci jasno pokazuju suprotno. U mandatu ove Vlade neto satnica u zdravstvu povećana je sa 2,51 KM na 3,20 KM, odnosno za 27,5%. Istovremeno su rasli i koeficijenti složenosti poslova, a osnovna neto plaća doktora, stomatologa, magistara farmacije i diplomiranih inženjera medicinske biohemije povećana je sa 1.964 KM na 2.851 KM, odnosno za oko 45%. Kod specijalista je osnovna neto plaća povećana sa 2.209 KM na 3.211 KM, a kod subspecijalista sa 2.291 KM na 3.322 KM. Radi se o osnovnoj plaći, bez minulog rada, dežurstava i drugih dodataka, koji mogu dosezati i do dodatnih 60% iznosa osnovnih plaća.

Osim toga, u mandatu ove Vlade potvrđena je reprezentativnost Sindikata, potpisan je kolektivni ugovor, a korekcije koeficijenata vršene su 2023, 2024. i 2026. godine. Posljednje povećanje iznosilo je 10%, dok je utvrđena stopa inflacije 4,3%. Istovremeno, sve obaveze iz važećeg Kolektivnog ugovora, koji traje do 1. juna 2027. godine, u cijelosti se izvršavaju.

Vlada TK je u zdravstvo uložila i najznačajnija sredstva u posljednje dvije decenije. Od ukupno 127,3 miliona KM ulaganja u UKC Tuzla u periodu 2006–2026. godine, čak 92,6 miliona KM ili 72,7% odnosi se na period 2022–2026. godine. Uz to, kroz programe 2024., 2025. i 2026. godine primljeno je 158 mladih doktora, raspisano je 225 specijalizacija i subspecijalizacija, ove godine planirano raspisivanje njih još 11, što će činiti 236 specijalizacija i subspecijalizacija za tri godine, okončana je informatizacija zdravstva, „markice“ su preuzete na teret Budžeta TK, a prvi put su osigurana i značajna sredstva podrške domovima zdravlja u Kantonu.

Zbog svega navedenog, Vlada TK smatra da generalni štrajk u ovom trenutku nema opravdanje u činjenicama, posebno imajući u vidu da je ponuđen jasan okvir za nastavak pregovora i moguću korekciju prava u skladu sa finansijskom održivošću sistema.

Vlada Tuzlanskog kantona ostaje otvorena za razgovor, ali neće pristati na pritiske koji mogu ugroziti dostupnost zdravstvene zaštite građanima. Prava zdravstvenih radnika važna su i Vlada ih je kontinuirano unapređivala, ali jednako važna obaveza Vlade jeste da zaštiti pacijente, stabilnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i funkcionisanje javnog zdravstvenog sistema.

Socijalni dijalog mora se voditi na osnovu provjerljivih pokazatelja, a ne ultimatuma.

RTV TK