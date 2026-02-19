Bh. farmera u štali dočekao stravičan prizor – psi mu usmrtili gotovo cijelo stado ovaca.

Psi lutalice u visočkom naselju Taukčići, usmrtili 23 grla, ovaca i janjadi. Domaćin jutros još jedno zatekao mrtvo.

„Ušli su kroz kidalicu, gdje se izbacuje gnojivo, pola metra sa pola metra, s vanjske strane je bila mreža, a unutra guma, to su razvalili, vide se tragovi u snijegu kuda su prošli“, kaže Semić.

Armin Semić prizor koji je u utorak ujutro, 17. februara, zatekao u štali gdje su smještene ovce, nikada neće zaboraviti. Naime, po povratku s posla, iz treće smjene, ovaj Visočanin krenuo je nahraniti ovce u objektu udaljenom dvadesetak metara od kuće u naselju Taukčići. Ništa s vanjske strane nije ukazivalo na pokolj koji će zateći čim je otvorio vrata. Tokom prethodne noći psi lutalice usmrtili su ukupno 23 grla, piše agroklub.ba.

„Jutros još jedno janje nije preživjelo, znači sada je ukupno 24, od toga je 10 ovaca, tri su bile s po dvoje janjadi“, priča Semić.

Na teren su izlazili i policija i veterinar, a visinu štete zasad ne može procijeniti. O tome će se, navodi, posavjetovati s advokatom i Gradskom upravom. Psi lutalice veliki su problem ovdje, kaže za agroklub.ba, nedavno su i kod njegovog komšije Nermina Trnčića usmrtili dvadesetak komada, te kod još nekoliko njih po više grla.

„Niko ne rješava problem, lutalice su zaštićenije nego čovjek“, dodaje.

Semić inače radi kao zaštitar, ali ima registrovano gazdinstvo. „Borim se za život i porodicu. Uzgojim pa prodam ovce. Ove sam pripremao za kurbane, a od stada su mi ostale samo četiri ovce i četvero janjadi.“

Lavež pasa niko nije čuo u noći kada su upali u objekat. Vrata štale, kako opisuje, nisu oštećena.

Psi su se vraćali i naredne večeri, kako ističe, „svuda su tragovi šapa oko štale“, no srećom, u objekat ovaj put nisu uspjeli provaliti.