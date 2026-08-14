OGUS: U subotu, 15. avgusta promocija knjige “Ja sam Alen”

U okviru kulturne manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026”, sutra (subota, 15.avgust) održaće se promocija knjige “Ja sam Alen”, autora Alena Muhića.

“Ja sam Alen” je potresna autobiografija Alena Muhića, čovjeka rođenog kao dijete rata – začet silovanjem tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Odbačen odmah po rođenju i ostavljen u bolnici, Alen nije dopustio da mu porijeklo određuje sudbinu. Umjesto mržnje, izabrao je ljubav, oprost i borbu za ljudsko dostojanstvo. Ova knjiga otkriva njegov osobni put – od tragičnih početaka do postajanja simbolom hrabrosti, humanosti i nade. “Ja sam Alen” nije samo svjedočanstvo o ratu, već priča o snazi duha, potrazi za identitetom i nevjerojatnoj sposobnosti oprosta.

Knjiga nije nastala zbog mržnje, osude ili bijesa, već upravo suprotno.

“Pisao sam je s ciljem da dam glas onima koji ga nisu imali, da pokažem da nismo sami i da naše postojanje zaslužuje poštovanje. Posebno sam želio da ovo djelo bude korisno i onima koji profesionalno rade na ovim temama socijalnim radnicima, psiholozima i drugim stručnjacima kako bi bolje razumjeli kroz šta prolazimo i u kojem pravcu se kreće naš život. Nadam se da će knjiga naći put do čitatelja, jer ovo nije samo moja ispovijest, ovo je glas mnogih”, kaže Muhić.

Alen Muhić rođen je 1993. godine u Goraždu. Njegova majka je silovana 1992. godine u Foči. Protjerana je u Goražde gdje se i porodila, ostavila sina i otišla za Sarajevo. Dobri ljudi, Muharem i Advija Muhić, usvojili su Alena. Kada je napunio 10 godina saznao je bolnu istinu.

Promocija će se održati u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik s početkom od 19 sati.

Pokrovitelj OGUS-a je Grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenik i TK, te Ministarstva kulture i sporta TK i FBIH.