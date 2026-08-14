Dodjeljena priznanja za kvalitet izloženih proizvoda 53. Sajma šljive

Juče su, na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i industrije, Sajmu šljive u Gradačcu dodjeljenja priznanja za kvalitet izloženih proizvoda. Ocjenu kvaliteta senzornom analizom vršila je komisija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva koju je vodila prof.dr. Nermina Spaho. Na analizu je dostavljeno 25 uzoraka.

I ove godine najviše prijavljenih uzoraka za ocjenu kvaliteta bili su proizvodi mliječne industrije. Priznanja je uručio Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca i predsjednik Organizacionog odbora 53. Sajma šljive.

Zlatne medalje dobili su proizvodi mljekara MI99 d.o.o. Gradačac, Lactalis BH, Milkos Sarajevo i Meggle d.o.o Posušje.

Mljekara MI99 Gradačac dobila je zlatna priznanja za proizvode: Natura Trajno mlijeko 2,8 mliječne masti, Natura Jogurt 2,8 m.m., Natura Jogurt u čašici, Grčki jogurt, Natura Pavlaka kisela 20% m.m. 300 g, Kiselo vrhnje za svježi sir 25% m.m. 300 g, Kiselo vrhnje za svježi sir 25% m.m. 800 g, Dimljeni svježi sir, Mliječni namaz Creamiggo, Domaći kajmak, Paprika u pavlaci i Maslac. Srebrna medlja dodijeljena je za Kefir 2,8 m.m. i Natura sirni namaz Vajkrem classic.

Lactalis BH dobio je zlatnu medalju za proizvode b Aktiv LGG Fermentirano mlijeko i Domaće kiselo vrhnje 25% m.m. – Brzo&Fino. Za Caffe mlijeko 3,8 m.m.dodijeljena je srebrna medalja.

Meggle doo, Posušje osvojilo je zlatne medalje za proizvode: Pavlaka kisela 20% m.m. 800 g, Predobro – kiselo vrhnje za svježi sir 25% m.m. i Kiselo vrhnje light.

Milkos Sarajevo dobio je zlatne medalje za proizvode: Kefir čaša 3,2% m.m., Kefir 500 g 3,2% m.m. i Ajran 500 g. Srebrne medalje uručene su za proizvode: Kefir 3,2 m.m. 1 l i Ajran 1 l.

I ove godine u Destileriji Monogram u Skugriću, dugogodišnjem partneru i prijatelju Sajma šljive urađena je ocjena kvaliteta rakija i alkoholnih pića. Prikupljeno je 72 uzorka, od čega je 37 uzoraka rakija šljiva, 9 rakija jabuka , 5 rakija dunje, 7 viljamovki , 12 likera i 2 gina.

Predsjednik četveročlane komisije je bio prof.dr. Predrag Vukosavljević, šef katedre za alkoholna pića Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Maksimalan broj bodova kod ocjenjivanja je bio 25, zlatna medalja je nosila od 20-25 bodova a srbrena od 15-20 bodova.

Priznanja je uručio Sakib Imširović, v.d. voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca.

Zlatne medalje za šljivovicu dobili su: Milorad Antić, Mirsad Mehmedović, Hašim Šabanović, Sead Zrnić (stenlej) i Mitar Metlić (šljivovica barik).

Zoran Matkić dobio je zlatnu medalju za rakiju jabukovaču.

Destileriji Monogram su uručene zlatne medalje za proizvode: gin, liker malina i rakija dunja.

Nebojša Vukomanović, Mitar Miletić, Nebojša Tovirac, Sead Zrnić i Zoran Matkić dobili su srebrne medalje za rakiju šljivovica. Vesna Bošnjak dobila je srebrnu medalju za liker Zlatna tropika.

Organizatori: Turistička zajednica grada Gradačca i Grad Gradačac

Pokrovitelji: Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Vanjskotrgovinska komora BiH, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Gradovi partneri: Grad Lukavac, Grad Srebrenik.