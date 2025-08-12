Hrvatska: Sudar pet automobila i cisterne na autoputu, jedna osoba poginula

Jutros oko 3:20 sati, na 46. kilometru autoceste A3, u blizini Rugvice, dogodila se teška saobraćajna nesreća u smjeru prema Zagrebu. U sudaru su sudjelovali teretno vozilo – cisterna te pet osobnih automobila

Prema službenim informacijama, život je izgubila jedna osoba, dok su četiri osobe zadobile ozljede različitog stupnja.

Promet u smjeru Zagreba u potpunosti je zaustavljen, a vozila se preusmjeravaju na obilazni pravac kroz Rugvicu. “Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km”, izvijestio je jutros HAK.

Zbog nesreće zatvorena je dionica autoceste A3 Bregana-Lipovac između čvorova Zagreb istok i Rugvica u smjeru Bregane (zapada) zbog prometne nesreće te se sav promet preusmjerava, objavio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Obilazak ide od čvora Rugvica (A3) pa županijskim cestama 3070 i 3034 do čvora Sesvete na autocestu A4 Goričan-Zagreb i čvora Zagreb istok na autocesti A3. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km.