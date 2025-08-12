Danas do 40°C, stižu novi temperaturni rekordi. Izdato i upozorenje

Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro. Federalni hidrometeorološki zavod BiH (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje koje će biti na snazi do 15. augusta, zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura koje će u pojedinim dijelovima zemlje prelaziti 40 stepeni Celzija.

Meteorolozi upozoravaju građane na povećan rizik od toplotnog udara i dehidracije, te savjetuju da se izbjegava boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da se unosi dovoljno tečnosti i koristi zaštita od sunca.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Sokolac 13; Bjelašnica 14; Srebrenica 15; Bugojno, Drvar, Jajce, Prijedor, Zvornik 17; Banja Luka, Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Sanski Most, Tuzla, Zenica 18; Sarajevo 19; Doboj 20; Bijeljina 21; Gradačac 22; Mostar, Trebinje 29; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 948 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 37, na jugu do 40 °C.

Objavljena vremenska prognoza do subote:

U srijedu 13.08.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne na zapadu Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 28, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 °C.

U četvrtak 14.08.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne na jugozapadu Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 28, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 40 °C.

U petak 15.08.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 38 °C.

U subotu 16.08.2025., sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 39 °C.