Incident u saobraćaju: Državljanin BiH prijetio pištoljem vozaču iz Austrije

Incident u saobraćaju doveo je do hapšenja 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, koji je nakon svađe sa drugim vozačem, izvukao pištolj i prijetio mu.

Kako prenose austrijski mediji, scena koja podsjeća na “divlji zapad” desila se danas, 25. februara na ulazu na auto-put Vels-sjever. Dva vozača, 19-godišnjak iz BiH, nastanjen u Lincu, te 63-godišnji Austrijanac iz Velsa prvo su se sukobili verblano i gestikulacijama.

Zatim je, prema navodima policije, 19-godišnji mladić iz Linca iznenada izvukao oružje i njime zaprijetio 63-godišnjem vozaču iz Velsa. Nakon toga je pobjegao sa lica mjesta.

Odmah je pokrenuta potjera za osumnjičenim. Na kraju ga je patrola saobraćajne policije Hajd uočila i zaustavila na A1 (zapadnom auto-putu) u pravcu Beča.

Ovaj 19-godišnjak je uhapšen, a njegovo vozilo je pretreseno. Tom prilikom pronađeni su pištolj na gumene metke (paintball oružje) i dva noža. Protiv državljanina BiH je izrečena privremena zabrana posjedovanja oružja.

Protiv njega je podnijeta prijava tužilaštvu u Velsu zbog opasne prijetnje.

Tokom policijskog saslušanja, mladić je priznao krivično djelo.