Inspektori od 13. juna kreću u kontrolu zabrane pušenja: Kazne do 15.000 KM

Novi pravilnik o zabrani pušenja, koji je izazvao brojne reakcije širom Federacije Bosne i Hercegovine, stupa na snagu 13. juna.

Ova pravila detaljno propisuju uslove za posebne prostore i prostorije za pušenje, definirajući izuzetke od opće zabrane pušenja u Federaciji BiH.

Napomenimo da se nova pravila primjenjuju od prije šest mjeseci, ali se ugostiteljima dao rok kako bi se kafići, hoteli, moteli, aerodromi i neke ustanove dodatno prilagodile.

Inspektori su do sada upozoravali, tačnije vodili se preventivnom politikom dok već od petka mogu izlaziti na teren i pisati kazne koje su unaprijed, zakonom prepisane.

Šta se nalaže?

Prema pravilima, vlasnici ugostiteljskih objekata koji žele dozvoliti pušenje u određenim sobama moraju se pridržavati strogih smjernica. Na vanjskoj strani vrata svake sobe u kojoj je dozvoljeno pušenje moraju biti postavljene jasne oznake sa sljedećim natpisima: “Dozvoljeno pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.” i “Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina”.

Ove oznake moraju biti izrađene u formatu A4, štampane horizontalno, sa crnim slovima na bijeloj pozadini, koristeći font Arial 28 bold. Natpisi moraju biti centralno postavljeni, sa jednako razmaknutim marginama.

Pravilnik također propisuje da sobe za pušenje u zdravstvenim ustanovama, ustanovama za palijativnu njegu, njegu starijih lica, te ustanovama za izdržavanje kazne, moraju ispunjavati specifične uslove.

Prostorija za pušenje mora biti potpuno zatvorena i fizički odvojena od drugih prostora, odnosno nepušačkih zona. Površina prostorije ne smije biti manja od 10 kvadratnih metara, niti veća od 20% ukupne površine javnog prostora. Također, prostorija ne smije služiti kao prolaz u druge prostorije.

Dodatno, u prostoriji za pušenje nije dozvoljeno konzumiranje hrane ili pića. Prostorija mora biti zatvorena sa svim zidovima i plafonom, a vrata se moraju automatski zatvarati i ne smiju ostati otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida. Iznad ili uz vrata prostorije za pušenje mora biti postavljena oznaka: “Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje”.

Mora i biti jasno naznačeno da je ulazak maloljetnim osobama zabranjen.

U slučaju kvara ventilacijskog sistema, ispred ulaza u prostoriju za pušenje mora se automatski pojaviti oznaka: “Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu.”

Ove mjere osiguravaju da dim ne prelazi u druge dijelove objekta i da se prostorije za pušenje koriste u skladu sa zdravstvenim standardima.

Koji su iznosi kazni?

Inspektori ove uprave su do sada provodili redovne i usmjerene nadzore nad provođenjem Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH, koji su imali korektivni i preventivni karakter.

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u dijelu prelaznih odredbi propisuje da će se kazne početi naplaćivati nakon isteka 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona te tako moraju postupati i sve kantonalne inspekcije.

Kazne iznose od 3.000 KM do 15.000 KM za pravna lica, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, dok se fizičko lice – poslodavac kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 1.500 KM.

U slučaju nepridržavanja, zbrajaju se kazne za pravno lice, odgovornu osobu i vlasnika ili korisnika prostora.

Ukoliko se u objektu dopušta pušenje na mjestima gdje je to zakonom zabranjeno, ako nedostaje adekvatno označavanje prostora ili ako se ne postupi prema osobama koje krše zabranu – svi odgovorni mogu biti sankcionisan.